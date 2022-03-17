إيطاليا: تعاون مع دول من الساحل الأفريقي على المستوى الجامعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيزا – أعلن معهد (سانت آنّا) للدراسات العليا في پيزا (وسط إيطاليا)، عن “تعزيز التعاون مع دول الساحل، بفضل مساهمتنا والدعم الحازم من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي”.

وقال بيان للمعهد الخميس، إن “بلادنا ستنظم سلسلة من الدورات التدريبية المخصصة لقضائيين من خمس من دول منطقة الساحل: النيجر، بوركينا فاسو، تشاد، مالي وموريتانيا”، أعضاء مجموعة دول الساحل الخمس (G5 SAHEL).

وذكر البيان، أنه “بعد الدورات التي أقيمت لأعضاء من هيئات القضاء النيجيرية حول “تنشئة المدربين” في آب/أغسطس 2018، “تقنيات مكافحة الإرهاب الدولي” في شباط/فبراير 2019، “التعاون القضائي الدولي” في تشرين الأول/أكتوبر 2020، الدورة التدريبية حول “مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية” في أيار/مايو/مايو 2021، ستفتتح النسخة الجديدة سلسلة الدورات الجديدة”.

وأشار البيان إلى أن الدورات المذكورة “ستعقد اعتبارا من يوم الاثنين 21 آذار/مارس المقبل، في شكل مختلط وحضوري في نيامي (النيجر) في يومها الأول، في الوضع عن بعد، في الأيام الثلاثة التالية”.

وأوضح بيان معهد (سانت آنّا)، أن “جميع الأنشطة التدريبية هي جزء من مشروع: تعزيز النظم القضائية لبلدان مجموعة دول الساحل الخمس من خلال التدريب”، والذي “يتم بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وبتنسيق محاضر مادة القانون الدولي في المعهد، أندريا دي غوتري”.

وخلص البيان الى القول، إن “من بين المشاركين في هذه الأنشطة، قضاة وأساتذة جامعيون إيطاليون وأفارقة”، مبيناً أن “البرنامج التدريبي يتضمن بحثاً معمقاً لموضوعات وتمارين محددة من خلال إجراء دراسات لقضايا عملية”.