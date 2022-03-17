مصادر وزارية إيطالية: الغاء الزامية شهادة كوفيد-19 الصحية اعتبارا من بداية مايو القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر وزارية بأن الحكومة الإيطالية ستنهي إلزامية الشهادة الصحية الخضراء الخاصة بوباء كوفيد-19 اعتبارا من مطلع أيار/مايو المقبل.

كما قررت الحكومة، بعد ختام اجتماع لرئاسة الوزراء الخميس-حسب تلك المصادر- أن الشهادة الخضراء الفائقة (التي تمنح للمطعمين باللقاحات أو المتعافين من الوباء) لم تعد مطلوبة في مكان العمل لمن هم فوق الخمسين عاما، كما ستعود سعة الملاعب الرياضية إلى نسبة 100% اعتبارًا من الأول من نيسان/أبريل القادم، اليوم الأول بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية.

ولكن الزامية التطعيم ستظل سارية المفعول حتى نهاية العام بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي ودور رعاية المسنين.