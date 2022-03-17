جينتيلوني لا يستبعد عقوبات على روسيا بمجال الطاقة، لكنها “ليست وشيكة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أشار مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني إلى أنه لا يستبعد عقوبات جديدة على روسيا “في مجال الطاقة أيضا”، إلا أنه أضاف في تصريح الخميس لمحطة (سكاي نيوز24): “لكنها ليست وشيكة”.

وقال جينتيلوني “دعونا نحاول التمييز بين مبدأ أساسي: الحرية والدفاع عن السلام لهما ثمن. ما يتعين علينا القيام به ليس بالمجان. سيكون له تكلفة على اقتصادنا وهو ما يحدث بالفعل”. وأضاف في إشارة إلى امدادات النفط والغاز الطبيعي الروسية “هذا قد لا يتطابق بالضرورة مع بعض الإجراءات التي يمكن أن يكون لها ثمن أعلى. النقاش مفتوح ولم ينته بعد”، مشيرا في ذات الصدد إلى التأثير “المدمر” الذي خلفته العقوبات الغربية بالفعل على روسيا.

وكان جينتيلوني قد وصف مؤخرا بـ”غير الواقعية” تقديرات قدمتها المفوضية قبل بدء الحرب في أوكرانيا توقعت نمو الاقتصاد الأوروبي بنحو 4% في عام 2022.