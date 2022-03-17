إيطاليا تعلن استعدادها لإعادة بناء مسرح ماريوبول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية الخميس عن استعدادها لإعادة بناء مسرح الدراما في ماريوبول المدينة الساحلية المحاصرة بأوكرانيا بعد أن دمرته الحرب بين موسكو وكييف، التي دخلت يومها الـ22.

وكتب وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني في تغريدة على موقع (تويتر): “وافق مجلس الوزراء على اقتراحي بتقديم المعدات والموارد لأوكرانيا لإعادة بنائه في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف “المسارح في كل بلد هي ملك للبشرية جمعاء”.

واتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية بإلقاء قنبلة على المسرح الذي كان بمثابة مخبأ لمئات المدنيين، بينهم أطفال، بينما وصفت الخارجية الروسية هذه الاتهامات بـ”الكاذبة”.