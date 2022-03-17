رئيس الوزراء الايطالي: بوتين لا يريد السلام، ولكن ينبغي السعي إليه بأي ثمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي في مؤتمر صحفي مساء الخميس “نحن (الأوروبيون) نعمل من أجل السلام، ولكن من جانب الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين لا توجد إرادة لتحقيق السلام، بل إرادة لمواصلة الحرب”.

وأشار دراغي إلى أن “الخطابات المتعلقة بأحراز تقدم في محادثات السلام نفتها روسيا نفسها هذا الصباح. والاتصالات (الدولية) التي يبدو أنها تفتح أملا يتم نفيها على الفور.. الحقائق توضح لنا أنه منذ بداية الغزو فصاعدا، هناك تصميم على الاستمرار في الحرب وليس السعي للسلام”.

وأردف رئيس الوزراء الايطالي “لا يوجد وقف لإطلاق النار، لكن ينبغي البحث عن السلام بأي ثمن”.