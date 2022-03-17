رئيس الوزراء الإيطالي: أوروبا تعمل الكثير، لكن لا لدخول الناتو لأراضي أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي إلى أن الاتحاد الأوروبي “يعمل الكثير” لدعم أوكرانيا، ولكنه جدد رفض طلب الأخيرة إقامة منطقة حظر طيران فوق أراضيها.

وخلال مؤتمر صحفي الخميس ردا على سؤال حول إمكانية أن تفعل أوروبا المزيد، قال دراغي “نحن نفعل الكثير. يجب أن نكون حذرين: (الرئيس الاوكراني فولوديمير) زيلينسكي يطلب دخول قوات الناتو إلى المجال الجوي الأوكراني وهذا غير ممكن لأنه سيعني الذهاب إلى الحرب. هذه إحدى النقاط الرئيسية داخل الناتو التي يوجد إجماع عليها تقريبًا، بدءً من الولايات المتحدة”.

وأضاف دراغي “هناك دول تريد تدخلاً أكثر حسماً، ولكن معظم الدول تقف على هذه الجبهة” الرافضة لفرض منطقة حظر طيران فوق الأجواء الاوكرانية.

ورأى دراغي أن “إرسال الأسلحة وفرض العقوبات، التي تضر بنا أيضًا، هي أدوات ضرورية يجب أن نستخدمها من أجل الدفاع عن أوكرانيا وديمقراطيتنا، وحريتنا وقيمنا التأسيسية”.