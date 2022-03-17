الحكومة الإيطالية تقر خارطة طريق لإنهاء قيود كوفيد-19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أقر مجلس الوزراء الإيطالي بالإجماع اليوم الخميس خارطة طريق لتخفيف الإجراءات التقييدية الخاصة بمكافحة كوفيد-19، اعتبارًا من بداية نيسان/أبريل المقبل، بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية في 31 آذار/مارس الجاري.

وقال رئيس الوزراء ماريو دراغي خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس إن “القيود ستلغى تدريجيا. كما توقعنا في نهاية العام الماضي، هدف الحكومة هو العودة إلى الحياة الطبيعية واستعادة الحياة الاجتماعية. وأعتقد أن الإجراءات المعتمدة اليوم تعترف بأن هذه هي الحالة التي وصلنا إليها”.

وتسعى الإجراءات المعلنة أيضا إلى إعادة إطلاق نشاط السياحة. فاعتبارًا من 1 نيسان/أبريل، لن تعد الشهادة الصحية الخضراء إلزامية لدخول المطاعم والجلوس على الطاولات الخارجية للمقاهي والحانات، وكذلك الفنادق. ويتعين الاستمرار في ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وابراز الشهادة الخضراء العادية (التطعيم أو الفحص السلبي) والفائقة (التطعيم والتعافي من الوباء) في بعض الاماكن حتى 30 نيسان/أبريل. وتسقط إلزاميتها اعتبارًا من 1 أيار/مايو القادم.