وزير الدفاع الايطالي: جاهزية الجيش يفرضها السياق الراهن وتطوراته المحتملة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشار وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني إلى أن التعميم المتداول اعلاميا والصادر عن هيئة الأركان العامة للجيش بشأن الاستعداد لمسارح حرب محتملة، هو “نشاط عادي يتعلق بمستوى التمرين والجاهزية، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا السياق الحالي وتطوراته المحتملة”، في اشارة الى الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال غويريني في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) اليوم الجمعة إن الجنود “يجب أن يكونوا دائما جاهزين”، وقال: “بصراحة، لقد تفاجأت بالمفاجأة” التي أحدثها التعميم على المستوى الاعلامي والسياسي، حيث طالب حزب يساري الحكومة بتوضيح مغزى التعميم وما إذا كانت البلاد في “حالة حرب”.

وفيما يتعلق بمرسوم رفع الإنفاق العسكري إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي امتثالا لمطالب حلف شمال الاطلسي، قال غويريني “أريد أن أكون واضحًا: القوات المسلحة الحديثة والفعالة هي ضمان أولاً وقبل كل شيء للمواطنين لسلامتهم ولدور إيطاليا في العالم والسياق الحالي يتطلب ذلك وأكثر”.

وأضف غويريني (القيادي في الحزب الديمقراطي) “منذ تولي منصبي، كان تعديل موارد الدفاع أولوية وضعتها لتنال اهتمام البرلمان والرأي العام. لذلك من الضروري تمكين الرجال والنساء بالزي العسكري من أداء مهامهم بأفضل طريقة ممكنة وكاملة وبأقصى درجات الأمان. وأن البلاد يمكن أن تعتمد على أداة عسكرية قادرة على حمايتها من جميع أشكال المخاطر. مجلس النواب قرر بأغلبية كبيرة دعم الحكومة للوصول بسرعة إلى هذا الهدف المتعلق بعضويتنا في الناتو ”.