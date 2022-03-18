وزير الخارجية الايطالي يستبعد اتفاقية سلام بين روسيا وأوكرانيا في وقت قريب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استبعد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو التوصل إلى اتفاق سريع للسلام بين أوكرانيا وروسيا. وقال في تصريح للقناة العامة الاولى “أعتقد أنه من أجل التوصل لاتفاقية سلام بمفهوم حل القضايا المتعلقة بالسيادة وبموقف أوكرانيا، سوف يستغرق الأمر وقتًا”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية “لهذا السبب يجب علينا الآن تقسيم المفاوضات الى طاولتين”، الاولى هي “التوصل الى وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين المحاصرين”، والثانية “ستكون طاولة لاتفاقية سلام نهائية”.

واشار دي مايو إلى أنه “يتفق” مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي “قال أمس: إن فلاديمير بوتين يبدو أنه لا يريد السلام ولا يريد اتفاقًا”. وأضاف “مرت عشرة أيام منذ انفتاح الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الحديث عن الناتو وشبه جزيرة القرم ودونباس”، ولكن “على الجانب الآخر نرى روسيا تحاول فقط إقناع الناس بأنها تريد اتفاقية سلام، إلا أنها في الوقت نفسه تواصل القصف، ليس فقط أهدافًا عسكرية بل مدنية، حيث يوجد مدنيون ونساء واطفال”.