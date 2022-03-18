العقوبات الاوروبية قد تشمل حظر امدادات الطاقة الروسية إذا استمرت الحرب على أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- مع ترقب وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن للمشاركة في قمة حلف شمال الاطلسي غير العادية والمجلس الأوروبي الخميس المقبل، تتزايد الضغوط في مؤسسات الاتحاد الاوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل لتشديد العقوبات على موسكو وايضا في قطاع الطاقة الذي ظل نسبيًا خارج تدابير ضرب “الاقتصاد الممول لآلة حرب الكرملين”، حيث لا تزال روسيا أكبر مورد للفحم والغاز والنفط في الاتحاد الأوروبي.

وحسب صحيفة (إلبايس) الاسبانية، فإنه من المتوقع طرح هذه المسألة أمام لجنة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولكن “لا قرارات نهائية متوقعة”، أيضًا بسبب عدم وجود إجماع بين الدول الـ 27، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر بالجهاز التنفيذي الاوروبي، فـ”ألمانيا ودول أخرى تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي مثل إيطاليا، تتردد في استخدام هذا السلاح ، بسبب التداعيات الكبيرة التي قد تترتب على كل اقتصاداتها”، ولكن إذا استمرت الحرب في أوكرانيا وأسفرت عن مقتل المزيد من الضحايا المدنيين، فسوف “ترتفع الضغوط” في بروكسل وستصبح المقاومة بشأن هذه النقطة “أكثر تعقيدًا”.

وكان المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني أشار إلى أنه لا يستبعد عقوبات جديدة على روسيا “في مجال الطاقة أيضا”، إلا أنه أضاف في تصريح أمس الخميس: “لكنها ليست وشيكة”.