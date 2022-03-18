مكالمة هاتفية بين بوريل ووزير الخارجية الاوكراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا الجمعة عن اتصال هاتفي مع الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل.

وكتب كوليبا في تغريدة على (تويتر): ناقشنا إعداد الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا. سيستمر الضغط في التصاعد طالما يظل ضروريًا لوقف البربرية الروسية”، مشيرا إلى أن النقاش تضمن أيضًا “حماية ومساعدة الأوكرانيين الذين فروا من القنابل الروسية إلى الاتحاد الأوروبي”.

وكان منسق السياسة الخارجية قد أشار إلى أن الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع أمس الخميس الذي انضم إليه، “دعا إلى زيادة الدعم الإنساني لأوكرانيا ولللاجئين الفارين من البلاد”. وقال “يتعين علينا جميعًا مواصلة جهودنا لعزل السلطات الروسية ووقف العواقب المدمرة لحرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.