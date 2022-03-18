البابا: لم نفكر أبدا برؤية مشاهد في قلب أوروبا تذكرنا بحرب القرن الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال البابا فرنسيس إن “مأساة الحرب التي تدور في قلب أوروبا تتركنا مذهولين. لم نفكر أبدًا في أننا سنرى مجدّدًا مثل هذه المشاهد التي تذكرنا بصراعات الحرب الكبرى في القرن الماضي”.

وفي رسالة بمناسبة انعقاد (الأيام الاجتماعية الكاثوليكية الأوروبية) في براتيسلافا في الفترة 17-20من شهر آذار/ مارس الجاري إلى المطران جينتاراس غروشاس رئيس أساقفة فيلنيوس ورئيس اتحاد مجالس أساقفة أوروبا، قال البابا إن “ما نشهده في الأسابيع الأخيرة ليس ما كنا نرجوه بعد الحالة الصحية الطارئة الصعبة التي سببها الوباء الذي جعلنا نختبر علامة ضعف وخوف، بالإضافة إلى الحالة الهشة لحياتنا”، حسبما نقل عنه راديو الفاتيكان.

ورأى البابا “إن صرخة طلب المساعدة لإخوتنا الأوكرانيين تدفعنا كجماعة من المؤمنين ليس فقط لكي نفكّر بشكل جدّي، وإنما لكي نبكي معهم أيضًا ونعمل من أجلهم، ونشارك آلام شعب جُرح في هويته وتاريخه وتقاليده. إنَّ دماء الأطفال ودموعهم، ومعاناة النساء والرجال الذين يدافعون عن أرضهم أو يهربون من القصف تهزّ ضمائرنا”.

وقال “مرة أخرى، تتعرض البشرية للتهديد من قبل سوء استخدام للسلطة ومصالح الأطراف، التي تحكم على الأشخاص العزل بأن يعانوا جميع أشكال العنف الوحشي”.