وزير الخارجية الايطالي: الهدف ضرب الاقتصاد الروسي لاجبار بوتين على وقف المذبحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعاد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو اليوم الجمعة التأكيد على أن هدف الدول الأوروبية هو “ضرب الاقتصاد الروسي بقوة أكبر لإجبار (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على وقف المذبحة ودفعه إلى طاولة المفاوضات”.

وقال دي مايو، في مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة الخارجية الايطالية مع نظيره الهولندي فوبكه هويكسترا “في الأسابيع الأخيرة وفي مقار المؤسسات الأوروبية والدولية، أظهرت بلداننا الوحدة الكاملة في اتخاذ تدابير لدعم أوكرانيا وشعبها”، مشددًا على أن “أولئك الذين راهنوا على تفتيت المصالح بين الدول الأوروبية، من الواضح، أنهم ارتكبوا خطأ كبيرا في التقييم”.