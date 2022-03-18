ديسكالزي: الحرب تهديد جديد لأمن الطاقة دون التخلي عن طموحات الانتقال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) الايطالية للطاثة، كلاوديو ديسكالزي إن “الحرب في أوكرانيا تجبرنا على رؤية العالم بشكل مختلف عما كنا نعرفه. هذه مأساة إنسانية ولدت تهديدات جديدة لأمن الطاقة والتي يجب أن نواجهها دون التخلي عن طموحاتنا في انتقال عادل للطاقة”.

وأضاف في معرض تعليقه اليوم الجمعة على الخطة الاستراتيجية للمجموعة إلى 2025، “استراتيجيتنا مكنتنا من الاستعداد لمواجهة هذا التحدي. وتمثلت استجابتنا الفورية للأزمة الحالية في استخدام تحالفاتنا الراسخة مع الدول المنتجة لإيجاد مصادر بديلة للطاقة لتلبية الاحتياجات الأوروبية”.

جدير بالذكر أن ديسكالزي قد رافق وزير الخارجية لويجي دي مايو في مهام خارجية بحثا عن مصادر امدادات جديدة للغاز الطبيعي من أجل الحد من الاعتماد على روسيا.