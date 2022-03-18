البطريركية الكلدانية: اختتام مؤتمر “الكنيسة بيت للمحبة” في دمشق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ أعلنت البطريركية الكلدانية اختتام أعمال مؤتمر “الكنيسة بيت للمحبة، مسيرة مشتركة”، بالعاصمة السورية دمشق مساء يوم أمس الخميس 17 آذار/مارس 2022.

وقال اعلام البطريركية، إن المؤتمر “اختتم بالصلاة والقداس الاحتفالي الذي ترأسه غبطة البطريرك يوسف العبسي في كاتدرائية الروم الملكيين الكاثوليك (سيدة النياح)، بمشاركة اصحاب الغبطة والنيافة والسيادة والاباء الكهنة والاخوات الراهبات وجمع غفير من المؤمنين”.

وذكرت البطريركية أن “في الجلسات الصباحية تمت مناقشة موضوع المتطلبات الادارية في عمل الكنيسة الاجتماعي، قدمه ممثلو مجمع الكنائس الشرقية وممثلين عن المنظمات الخيرية الكاثوليكية”. وأنه “بعد الظهر كان هناك اجتماع لمنسقي المجموعات لاقتراح خطة العمل وبعدها اسئلة للمناقشة ومن ثم قراءة التوصيات الختامية للمؤتمر”.