إيطاليا: حل دبلوماسي لأزمة أوكرانيا إلى جانب العقوبات ضد روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، لويجي دي مايو عن السعي إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، إلى جانب العقوبات ضد روسيا.

وفي مؤتمر صحافي مشترك عند نهاية اجتماع عقده الجمعة في مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، مع نظيره الهولندي فوبكه هويكسترا، قال الوزير دي مايو، إنه “إذا كان الهدف النهائي للعقوبات هو ضرب الاقتصاد الروسية لمنع المزيد من عمليات تمويل العمل الحربي”، ففي الوقت نفسه “يجب ألا نتخلى عن الجمع بين صرامة العقوبات ومحاولات البحث عن حل دبلوماسي للأزمة”.

وشدد وزير الخارجية على “مواصلة إصرارنا على قنوات الوساطة الدولية على الرغم من أنباء القصف والهجمات الجبانة على المدنيين التي لا تزال تردنا من أوكرانيا”، مؤكدا “قناعة راسخة من الحكومة الإيطالية بأنه لا توجد بدائل لحل دبلوماسي للسعي الجاد، وعلى الفور، من أجل وقف إطلاق النار، أو تحقيقه على المستوى المحلي على الأقل، بشكل يسمح بإخلاء المدنيين”.