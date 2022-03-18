وزير الخارجية الإيطالي يهاتف نظيرته البلغارية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أن الوزير لويجي دي مايو أجرى اليوم الجمعة، اتصالا هاتفياً مع نظيرته البلغارية تيودورا جينتشوفسكا.

وقالت مذكرة مقتضبة صدرت عن قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، أنه “جرى خلال المحادثة التركيز على العدوان من جانب الاتحاد الروسي على أوكرانيا”، فضلا عن “مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي”.

وأشارت المذكرة إلى أن الوزيرين أعربا عن “أقصى التزام بوقف الأعمال العدائية وتوفير الدعم اللازم للاجئين الأوكرانيين”.

وخلص بيان قصر (فارنيزينا)، الى القول إن دي مايو وجينتشوفسكا، “تطرقا أيضاً إلى مسألة استقرار منطقة غرب البلقان وإعادة إطلاق عملية التوسع”، في الاتحاد الأوروبي.