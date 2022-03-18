إيطاليا: 76250 إصابة بكوفيد و165 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 76,250 إصابة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد اليوم، الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم منذ يوم أمس، تسجيل 165 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 157,607 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم تحديد حالات الإصابة جديدة بناء على 490,883 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 15.5٪”.

ولفتت النشرة إلى أنه “تم نقل 8403 مرضى مصابين بكوفيد إلى المستشفى لظهور الأعراض عليهم”، وهم “بزيادة بحاصل 6 حالات مقارنة بيوم أمس”.

وخلص جدول وزارة الصحة الى القول إن “هناك حالياً 474 مريضا في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات”، وهم “أكثر بحالة واحدة منذ يوم أمس”.