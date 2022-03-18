رئيس الوزراء الإسباني: استجابة أوروبية لزيادة أسعار الطاقة وتحرك عاجل فوراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى تقديم استجابة أوروبية على الزيادة في أسعار الطاقة، والى ضرورة التحرك بشكل عاجل وفوري.

هذا ما جاء على لسان سانشيز في مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه اليوم في فيلا ماداما بروما مع رئيس الوزراء، ماريو دراغي ورئيس وزراء الجمهورية البرتغالية، أنطونيو كوستا، وفي رابط بالفيديو رئيس وزراء جمهورية اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال رئيس الحكومة الإسبانية، إنه “في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب، وإزاء التقلب الكبير في أسعار الطاقة، وهي مشكلة أوروبية، يجب أن نعطي إجابة أوروبية موحدة، وليس 27 إجابة مختلفة”.

وأضاف سانشيز، أن “الوقت قد حان للعمل الآن”، موضحًا أنه “تقرر في اجتماع اليوم تقديم مقترحات ملموسة، فلا يمكننا الانتظار للتحرك دفاعاً عن عائلاتنا وأعمالنا”، في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.