دراغي: تحدي الطاقة يتجاوز حالة طوارئ الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي اقتناعه بأن التحدي الذي نواجهه في قطاع الطاقة يتجاوز حالة طوارئ الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي تصريحات لدى اختتام الاجتماع بين إيطاليا وإسبانيا واليونان والبرتغال في فيلّا ماداما بروما الجمعة، أضاف دراغي أن “أوروبا أصبحت تدرك الآن الحاجة إلى تسريع عملية تنويع مصادر الغاز الطبيعي وإنتاج الطاقة المتجددة”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن “الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط ​​وجنوب أوروبا سوف يلعبان دورًا أساسيًا في هذه العملية لصالح الاتحاد الأوروبي بأكمله”.

وخلص رئيس الحكومة الإيطالية الى القول، إن “التعاون الوثيق بين بلداننا يُعدّ أمراً ضرورياً لضمان الاتساق والتكامل في مشتريات الطاقة ونقلها إلى وسط وشمال أوروبا”.