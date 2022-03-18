ناشطة إنسانية إيطالية: هناك من يضارب على حساب اللاجئين الأوكرانيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – استنكرت ناشطة إنسانية إيطالية حقيقة أن هناك مضاربات تجري على حساب المواطنين الأوكرانيين الفارين من الحرب.

وقالت رئيسة مهمة الإنقاذ بمنظمة (Mediterranea Saving Humans) غير الحكومية الإيطالية، لاورا مارمورالي، إن “العديد ممن غادروا أوكرانيا لتوهم، أو الذين ما يزالون في مدينة لفيف، اتصلوا بنا للحصول على عملية نقل آمنة، وأوضحوا أن كثيراً من البولنديين والأوكرانيين، بسيارات ووسائل نقل، يطلبون مبالغ تتراوح بين 140 إلى 160 يورو للفرد لمرافقتهم إلى الحدود”.

هذا وقد وصلت المنظمة الإنسانية، بمهمتها “ممر آمن من أوكرانيا”، إلى مدينة بريزميسل، التي تبعد بضع كيلومترات عن المعبر الحدودي الفاصل بين بولندا وأوكرانيا.

وأشارت مارمورالي، إلى أن الأمر يتعلق بـ”ظاهرة تضاربية مخزية، فهناك من يجني المال على هؤلاء الناس، على غرار ما يفعل المتاجرون بالبشر في ليبيا”، مبينةً أن “لاجئي الحرب الأوكرانيين، يتمتعون بإمكانية المرور الحر في الاتحاد الأوروبي، على عكس المهاجرين الآخرين لسوء الحظ”.

وخلصت المسؤولة في منظمة (Mediterranea Saving Humans) الى القول، إن “طلب المال من الفارين من هذا الدمار هو ممارسة إجرامية”، لذا “يجب أن تكون السلطات الدولية يقظة بشأن المضاربة على حساب هؤلاء الأشخاص”.