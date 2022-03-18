دي مايو: دراغي في تنسيق مستمر مع ماكرون وشولتز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن رئيس الوزراء “ماريو دراغي يستمع باستمرار إلى كل من شولتز وماكرون، وهم ينسقون باستمرار وينقلون جميع المبادرات على مستوى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وعلى المستوى الأوروبي لتحقيق السلام”، في أوكرانيا.

وقال الوزير دي مايو في تصريحات متلفزة رداً على سؤال، وصف “فكرة المحور الفرنسي الألماني في أوروبا الذي يبدو بشكل أقوى قليلاً، مع تهميش لإيطاليا إلى حد ما”، على أنها “عقدتنا القديمة”.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه “مجرد حقيقة أن المكالمة الهاتفية بين بايدن والرئيس الصيني التي أعدها هنا في روما مستشاره للأمن القومي ونظيره الصيني، تظهر مركزية إيطاليا على المستوى متعدد الأطراف”.

وأضاف دي مايو أن “إيطاليا حاضرة في جميع المحافل التي تعمل من أجل السلام في الوقت الحالي، وتقدم مساهمة مباشرة على جميع الجبهات، سواء أكان في مجال دعم الجيش والشعب الأوكراني، في الممرات الإنسانية وفي المساعدات الإنسانية أيضا”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مذكّراً بـ”لقاء اليوم للرئيس دراغي والقادة الأوروبيين في منطقة المتوسط”​​، وذلك “لأننا نعمل أيضا على إيجاد حل لارتفاع تكاليف وأسعار الطاقة والبنزين على المستوى الأوروبي”.