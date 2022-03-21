إستات: الخوف من الحرب الأوكرانية قد يؤثر على الولادات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – سلط رئيس المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) جان كارلو بلانجاردو الضوء على أن هناك مخاوفاً من أن “تأثير الحرب الجديدة هذه قد يؤدي إلى البقاء في حالة انتظار وتأجيل مشاريع الأبوة والأمومة التي قد يتم التخلي عنها لاحقاً”.

وأشار بلانجاردو في تصريحات لنشرة أخبار قناة (سكاي 24) الإثنين، إلى أن “عدد السكان الإيطاليين انخفض إلى ما دون مستوى الـ59 مليونًا، وعادوا إلى مستويات عام 2006، في ظل اتجاه كان مستمرًا منذ عام 2014″، مؤكدا أن “أعداد السكان الإيطاليين تستمر بالانخفاض وقد حدث هذا الأمر في عامي 1917 و1918 فقط”.

واستدرك رئيس (إستات): “لكن يمكن عكس اتجاه عدم الثقة هذا”، وقد “ازداد الاهتمام وتم تفعيل التدخلات لعكس الاتجاه”، معرباً عن الاعتقاد بأنه “إذا واصلنا الإصرار على موقف الاهتمام هذا ومع التدخلات المقابلة، فقد نصل إلى إيقاف وتيرة تراجع الولادات في إيطاليا”، بل “ربما الدخول في فترة انتعاش أيضا”.

وأوضح بلانجاردو أن “موجة اللاجئين الفارين من الحرب الأوكرانية ستؤثر بالتأكيد على التركيبة السكانية الإيطالية”، فهذه الموجة “ستزيد من كثافة الحضور والمكون الأجنبي الإجمالي الموجود في إيطاليا، والذي يبلغ حوالي 5.2 مليون نسمة”، مما “قد يؤدي إلى زيادته بشكل كبير”.