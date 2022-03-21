عالم أوبئة إيطالي: لا نشهد موجة خامسة بل أولى مع فيروس أضعف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال عالم أوبئة إيطالي: “لا أعتقد أننا نواجه موجة خامسة”، بل “ربما تكون الموجة الأولى من عدوى مختلفة تمامًا عن تلك التي رأيناها في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من هذا العام”.

وفي معرض تقييمه للوضع الوبائي، أضاف مدير عيادة الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو في جنوة (مقاطعة ليغوريا ـ شمال) ماتّيو باسّيتّي في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإثنين، أنه “ربما تكون هذه هي الموجة الأولى لفيروس ضعيف، لأنه لا يمكن مقارنتها بالموجات الأربع السابقة ولأن مستشفياتنا ليس في حالة ضغط، أي أن هذه الزيادة في العدوى لا تؤدي إلى أعرض خطيرة”.

ولفت باسّيتّي، إلى أنه “إذا نظرنا إلى المعطيات، فإن الزيادة في الحالات الجديدة تمتد إلى فترة تتراوح بين 10 ـ 15 يومًا فقط”، وبالتالي “كان من المفترض أن نشهد بالفعل زيادة في حالات الاستشفاء والعلاج في أقسام العناية المركزة، لو كانت الإصابات ذات أعراض خطيرة”. واختتم بالقول إن “علينا مراقبة الوضع، لكن اللقاحات فعالة بشكل ممتاز”.