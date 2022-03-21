وزير خارجية أوكرانيا يدعو الصين الانضمام لجهود الحل السلمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا وزير الخارجية الاوكراني، دميترو كوليبا الصين، كقوة كبرى، إلى المساهمة في جهود للتوصل إلى حل سياسي للصراع بين موسكو كييف.

وكتب الوزير عصر الاثنين في تغريدة على (تويتر) “على مدى عقود، قامت العلاقات الأوكرانية الصينية على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم والمنفعة المشتركة. نشاطر بكين موقفها بشأن الحاجة إلى إيجاد حل سياسي للحرب ضد أوكرانيا وندعوها كقوة عالمية للعب دور مهم في هذا الجهد”.

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه بوسع بكين القيام بدور لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا. وقال بوريل “من وجهة نظري، لا يمكن للصين التوسط لأن موقفها أقرب إلى روسيا لكن من الواضح أنها تستطيع ممارسة نفوذها ولعب دور في الحل الدبلوماسي”، مردفا “طلبت من الصين ممارسة نفوذها” على روسيا لتحقيق “وقف اطلاق النار” في اوكرانيا.