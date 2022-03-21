دراغي: وصول 60 ألف لاجئ أوكراني لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي عن وصول 60 ألف مواطن أوكراني إلى بلاده منذ بداية الهجوم العسكري الروسي في الأسبوع الأخير من شهر شباط/فبراير الماضي.

وقال دراغي، على هامش زيارة اليوم الاثنين لمركز بمدينة أوديني (شمال شرق) لتجميع المساعدات الإنسانية لإرسالها إلى أوكرانيا “لدينا اليوم 60 ألف لاجئ، ولا نعرف كم سيكون عددهم” في الأيام المقبلة، مشددا على أهمية “العمل الجماعي” لاستقبالهم.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي “زيارتي اليوم مصدر طمأنينة. الترحيب والتنظيم والحماس لهؤلاء المتطوعين يُظهر أنه يمكننا الاعتماد على بنية وفعالة وحديثة وهي الحماية المدنية”.

وقال “الوسيلة التي تعاملنا بها مع جميع حالات الطوارئ في العامين الماضيين هي دمج قرارات الحكومة مع قرارات المقاطعات والبلديات. هذا التحالف المؤسسي تراث يجب نحافظ عليه”.