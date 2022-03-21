البابا يستقبل بالفاتيكان الرئيس اللبناني

أوضح البيان أنه “خلال المحادثات الودية التي جرت في أمانة سر الدولة، تم تسليط الضوء على أهمية العلاقات الدبلوماسية الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي ولبنان، والتي يُصادف هذا العام مرور خمس وسبعين سنة على إقامتها”.

كما تم خلال الزيارة “التطرق إلى المشاكل الاجتماعية – الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد، بالإضافة إلى أوضاع النازحين، على أمل أن تساهم مساعدة الجماعة الدولية، والانتخابات التشريعية المقبلة، والإصلاحات الضرورية في تعزيز التعايش السلمي بين مختلف المذاهب الدينية المتواجدة في بلاد الأرز”.

وأشار البيان إلى أن “المحادثات تناولت أيضا النتائج الكارثية لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020، مع الإشارة إلى مطالب عائلات الضحايا بإحلال العدالة والكشف عن الحقيقة”.