إيطاليا تجدد دعمها للوساطة التركية بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جددت إيطاليا اليوم الاثنين الاعراب عن دعمها للوساطة التركية للتوصل لحل دبلوماسي بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإيطالية.

وأفادت الوزارة بأن المكالمة هاتفية، التي تمحورت حول الأوضاع في أوكرانيا، سلطت أيضا الضوء على الحاجة إلى هدنات محلية لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.

وكانت مصادر صحفية تركية قد نقلت أمس تصريحات لأوغلو تحدث فيها عن تقارب بين كييف وموسكو بشأن بعض البنود المعروضة للتفاوض بين وفدي البلدين، بينما تستدعى بنودا أخرى موقفا على مستوى القيادة.