المجلس الأوروبي يقر “البوصلة الاستراتيجية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أقر المجلس الأوروبي، خلال اجتماع مشترك لوزراء الدفاع والخارجية الأوروبيين، رسميا “البوصلة الاستراتيجية” المبنية على أربع ركائز: التحرك والاستثمار والشراكة وتحقيق الامن، والتي من المتوقع أن تنال الضوء الأخضر في القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة المقبلين

وأشار بيان في هذا الصدد إلى أن الإقرار على البوصلة الاستراتيجية جرى في “وقت نشهد فيه عودة الحرب في أوروبا”.

وتمنح البوصلة الاتحاد الأوروبي “خطة عمل طموحة لتعزيز سياسة الأمن والدفاع في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030”.

وتتضمن البوصلة الاستراتيجية إنشاء قوة انتشار سريع للاتحاد الأوروبي تصل إلى 5000 جندي وتعزيز قدرات التحليل الاستخباراتي – إضافة إلى تطوير مجموعة أدوات مختلطة لاكتشاف والاستجابة لمجموعة واسعة من التهديدات الهجينة وتطوير مجموعة أدوات الدبلوماسية الإلكترونية وإعداد سياسة الدفاع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي للاستعداد بشكل أفضل للهجمات الإلكترونية.

كما تشمل زيادة الانفاق في مجال الدفاع على المستوى الوطني لتقليص الفجوات الحرجة في القدرات العسكرية والمدنية وتعزيز القاعدة الدفاعية الأوروبية التكنولوجية والصناعية. وكذلك تعزيز الابتكار التكنولوجي الدفاعي لسد الفجوات الاستراتيجية وتقليل التبعية التكنولوجية والصناعية.

وفي مجال الشراكة تتضمن البوصلة الاستراتيجية: تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة والشركاء الإقليميين، بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأفريقي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا – تطوير شراكات ثنائية أكثر تفصيلاً مع بلدان ذات الرؤية المشتركة مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج والمملكة المتحدة واليابان وغيرها