وزير الدفاع الإيطالي: “البوصلة الاستراتيجية” رسالة وحدة وتماسك أوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني “اكمال مجلس الشؤون الخارجية والدفاع المشترك في بروكسل العمل في البوصلة الاستراتيجية” بـ”الرسالة المهمة عن وحدة الاتحاد الأوروبي والتماسك”.

وشدد وزير الدفاع في تغريدة على منصة (تويتر) مساء الاثنين بأن البوصلة الاستراتيجية تمثل “الخطوة الأولى نحو أوروبا حقيقية للدفاع، وخطوة ضرورية لتعزيز الركيزة الأوروبية للحلف الأطلسي”.

وبدوره، أشار الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إلى أن “البيئة المعادية الحالية تتطلب قفزة نوعية إلى الأمام”. وأضاف “مع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي وافقنا للتو على البوصلة الاستراتيجية”، التي “تعطينا خطة طموحة للعمل من أجل تعزيز أمن ودفاع الاتحاد الأوروبي خلال العقد المقبل”.

وتتضمن البوصلة الاستراتيجية إنشاء قوة انتشار سريع للاتحاد الأوروبي تصل إلى 5000 جندي وتعزيز قدرات التحليل الاستخباراتي – إضافة إلى تطوير مجموعة أدوات مختلطة لاكتشاف والاستجابة لمجموعة واسعة من التهديدات الهجينة وتطوير مجموعة أدوات الدبلوماسية الإلكترونية وإعداد سياسة الدفاع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي للاستعداد بشكل أفضل للهجمات الإلكترونية.