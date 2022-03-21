الاتحاد الأوروبي يدين هجوم جماعة الحوثي على البنية التحتية المدنية السعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعرب الاتحاد الأوروبي عن “الادانة القوية لهجوم أنصار الله (جماعة الحوثي) بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية يوم أمس الأحد”.

وأشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الخارجية، بيتر ستانو إلى أن “هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن تتوقف”.

وقال في بيان الاثنين إن الاتحاد الأوروبي “يحث جميع أطراف النزاع في اليمن على المشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبرغ للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل”، حيث “يبقى الخيار الوحيد لإنهاء هذه الحرب”.