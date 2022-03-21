دي مايو: ماكرون يتحدث إلى بوتين باسم الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن سلطات بلاده “تدعم بالكامل الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي في حواره مع موسكو”.

وأشار، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك اتصالات مباشرة بين إيطاليا وروسيا، إلى أنه “عندما يتحدث ماكرون إلى بوتين، فإنه يتحدث نيابة عن الاتحاد الأوروبي بأكمله كونه يتولى رئاسته الحالية، وكذلك يفعل المستشار الألماني شولس الذي يتولى رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى”.

وأضاف في تصريح للصحفيين، على هامش المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية في بروكسل، “من المهم بناء جبهات مشتركة للحوار ويواصل رئيس الوزراء ماريو دراغي الاستماع إلى جميع نظرائه وإلى الرئيس الاوكراني زيلينسكي”، الذي سيخاطب البرلمان الإيطالي غدا.