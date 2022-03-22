إيطاليا: نفي ارتباط اليخت (شهرزاد) بالرئيس بوتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن عمدة مدينة كارارا الايطالية أن قيادة شركة (The Italian Sea Group) “وفرت جميع المواد اللازمة للتحقيقات” وذلك في اعقاب تداول انباء تفيد بأن يخت (شهرزاد) المنسوبة ملكيته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرسو في رصيف حوض بناء السفن الخاص بالشركة الايطالية بالطرف الساحلي للمدينة (مارينا دي كارارا) في مقاطعة توسكانا لإجراء أعمال صيانة.

وقال فرانشيسكو دي باسكوالي في تصريح صحفي إن “تجاوب مالكي رصيف الانشاءات والعمل الدقيق لسلطاتنا هو ضمان لنا جميعًا وأنا متأكد من أن هذه القضية قد تمت ادارتها وستدار بالاهتمام والجدية التي تستحقها”.

وأشار عمدة كارارا إلى أنه أجرى اتصالا وجيزا مع قيادة الشركة التي كررت ما قالته بالفعل في 10 آذار/مارس الماضي، أي “وفقًا للوثائق المتاحة ومتابعة لما تحقق للسلطات المختصة، اليخت (شهرزاد) الذي يبلغ طوله 140 متراً، قيد الصيانة حاليا، لا يُنسب إلى ممتلكات الرئيس الروسي بوتين “.

وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) قد أفادت في وقت سابق بأن الاستخبارات الامريكية تحدثت عن “مؤشرات” تفيد بإرتباط يخت (شهرزاد)، الذي يقدر سعره لحوال 700 مليون دولار، بالرئيس الروسي بوتين.

وأكدت مصادر في شركة (The Italian Sea Group) عدم ملكية بوتين لليخت بل شخصية اجنبية أخرى تحفظت على الكشف عن هويتها.