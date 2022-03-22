سفير أوكرانيا لدى الكرسي الرسولي يأمل زيارة البابا لكييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب السفير الأوكراني لدى الكرسي الرسولي، أندري يوراش عن الامل بأن يتمكن البابا فرنسيس من زيارة العاصمة كييف.

وقال الدبلوماسي الاوكراني، في مقابلة مع محطة (سكاي نيوز 24) الاخبارية “آمل ذلك، لأنه من المؤكد أن زيارة الأب الأقدس إلى أوكرانيا ستكون مهمة للغاية، وعلى وجه التحديد لدعم بلدنا في هذه المأساة”.

ورأى أنه “إذا كان بإمكان الأب الأقدس أن يذهب حقًا إلى كييف أعتقد أنه سيكون أمرًا أساسيًا”، و”في هذه الظروف، فإن أي رسالة نتلقاها وسنتلقاها من الفاتيكان سوف تكون ذات قيمة كبيرة لمجتمعنا بأسره”.

وكان الرئيس الاوكراني، فولوديمير زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء أنه تحدث إلى البابا. وقال في تغريدة على منصة (تويتر) “أبلغت قداسته عن الوضع الإنساني الصعب وإغلاق القوات الروسية لممرات الإنقاذ. سيكون دور الوساطة الذي يقوم به الكرسي الرسولي في إنهاء المعاناة الإنسانية موضع تقدير. شكر على الدعاء لأوكرانيا و(الدعوة) للسلام”.