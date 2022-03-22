دي مايو: أوكرانيا تستحق السلام فهي ساتر الدفاع عن الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن “السلام هو ما يستحقه كل شعب في العالم: العيش بسلام وحرية. وأوكرانيا تستحقه أيضًا في مواجهتها لغزو همجي يزرع الموت والدمار، فأقصى دعم لمقاومة الشعب الأوكراني”.

وكتب الوزير دي مايو في منشور على صفحته الخاصة في (فيسبوك)، نقلاً عن كلمات الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مجلس النواب، أن “117 طفلاً ماتوا حتى الآن تحت القصف الروسي، هناك قتلى، آلاف الجرحى، تشريد عشرات آلاف العائلات وتدمير ملايين المنازل. نحن ندفن الموتى بمقابر جماعية في الحدائق، و117 ليس عدداً نهائياً، الحرب مستمرة والصواريخ الروسية لا تتوقف عن القتل”.

وذكر الوزير أن “إزاء هذا الصراع الدموي والعبثي على أبواب أوروبا، نحن نقدم كل دعمنا للشعب الأوكراني، الذي يدافع عن بلاده بشجاعة وكرامة، بل إنه يدافع عنا أيضًا: يصون حدود الاتحاد الأوروبي، ويقاوم لأجل كل دولة تشكل جزءًا منه”. واختتم مؤكداً القول إن “كل فعل من أفعالنا يتخذ من الحل السلمي هدفاً نهائياً له، إنه التزامنا ونحن نواصل العمل عليه بتصميم”.