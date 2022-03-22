سفير كييف بروما: خطاب زيلينسكي للبرلمان شرف لنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد السفير الأوكراني في روما، ياروسلاف ميلنيك، أن “اليوم وبدون مبالغة، يوم تاريخي لا على صعيد العلاقات الأوكرانية الإيطالية فقط، بل لتاريخ الجمهورية الإيطالية أيضاً”.

وقال الدبلوماسي الأوكراني، في منشور صفحته الخاصة في (فيسبوك)، إن “رئيس دولة أجنبية تحدث لأول مرة أمام البرلمان الإيطالي، وأنا فخور بأن رئيس بلادنا فولوديمير زيلينسكي هو من حظي بهذا الشرف”.

وأشاد السفير ميلنيك، بـ”التصفيق الطويل الأمد الذي أبداه أعضاء الحكومة وعلى رأسهم رئيس الوزراء ماريو دراغي”، وكذلك “من قبل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ للرئيس، وخطابه الذي ترك انطباعًا عظيمًا”.

وخلص السفير الأوكراني معرباً عن “الامتنان لرئيس مجلس النواب روبرتو فيكو على تنظيم هذا الحدث ولرئيس الوزراء على عبارات التضامن القوية مع أوكرانيا ودعم انضمام بلادنا إلى الاتحاد الأوروبي”.