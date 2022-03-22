تاياني: على الحكومة مراجعة الموازنات لمعالجة مشكلة أسعار الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأى المنسق الوطني لحزب (فورتسا ايتاليا)، أنطونيو تاياني، أن على حكومة بلاده مراجعة الموازنات لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال تاياني في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء، إن “المفوضية الأوروبية ستطلق غدا الإطار المؤقت لمساعدة الدولة لمواجهة آثار الحرب في أوكرانيا. وهذا يؤكد أيضا طلبنا من الحكومة الإيطالية النظر بجدية في التحويلات المالية لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة”.

وفي سياق آخر، أكد البرلماني الأوروبي، أن “برلمانيي (فورتسا ايتاليا) الذين غابوا عن مداخلة الرئيس الأوكراني في البرلمان اليوم، “هم أولئك الذين يؤدون مهمات ولم ينسوا هذا الحدث”.

وأوضح رئيس البرلمان الأوروبي الأسبق، أن “تغيب بعض الأعضاء السابقين في حركة خمس نجوم، والذين انتموا إلى حزبه، فإنهم يبقون من أعضاء الحركة، وليس هذا نهجنا السياسي، وهو أمر واضح: نحن مع الغرب، حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا”.