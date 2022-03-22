دي مايو يلتقي نظيره اللبناني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لويجي دي مايو، التقى اليوم الثلاثاء في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية، عبد الله بو حبيب، أثناء زيارته لروما برفقة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وقال بيان للخارجية، إن “الوزيرين ناقشا أولاً القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي، بدءاً من الحرب في أوكرانيا”، حيث “أعرب الوزير دي مايو عن تقديره للموقف الواضح الذي اتخذه لبنان، من بين أوائل دول الشرق الأوسط التي نددت بالهجوم الروسي على أوكرانيا، والتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة روسيا”.

كما “أكد دي مايو مجددًا على قلق الحكومة الإيطالية العميق بشأن الوضع الإنساني، وتزايد عدد الضحايا من بين جميع شرائح السكان” في أوكرانيا. وذكر أن “من المهم الاستمرار في ادانة هذا العدوان معا ودعم كافة جهود السلام”.

وأشار البيان إلى أن، “الوزيرين ناقشا بعد ذلك القضايا الإقليمية، واستعرضا الجوانب الرئيسية للعلاقات الثنائية”، وهنا “أراد الوزير دي مايو أن يؤكد لنظيره بو حبيب الأهمية الاستراتيجية للبنان بالنسبة لإيطاليا فيما يتعلق باستقرار منطقتي المتوسط ​​والشرق الأوسط”، كما “ذكّر أيضا بالالتزام الإيطالي الجوهري لصالح مساعدة الفئات والمجموعات الاجتماعية الأكثر ضعفاً، والانتعاش الاقتصادي للبلد من خلال مشاريع تعاوننا الإنمائي”.

وخلص بيان قصر (فارنيزينا) الى القول، إن الوزير دي مايو، ذكّر أيضا بـ”مساهمة إيطاليا في أمن لبنان والمنطقة من خلال مشاركتنا المؤهلة في بعثة اليونيفيل وبعثة (ميبيل) التدريبية الثنائية للقوات المسلحة والأمنية في البلاد”.