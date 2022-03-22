إيطاليا: 96365 إصابة بكوفيد و197 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 96365 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أرجاء البلاد اليوم الثلاثاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضا تسجيل 197 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 158,101 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم إجراء 641,896 تحليل كشف عن العدوى، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 15٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “هناك 8969 مريض في المستشفيات حالياً، ممن يعانون من أعراض وباء كوفيد 19″، وهم “بزيادة بمجموع 241 حالة منذ الأمس”، كما أن “هناك 455 مريضًا في أقسام العناية المركزة”، أي “بانخفاض بفارق 8 حالات”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “العدد الإجمالي للأشخاص الإيجابيين حاليًا من ناحية الإصابة بالفيروس، يبلغ 1,200,607 حالة”، وهم “بزيادة قدرها 25,327 عن يوم أمس”، وأن “في الـ24 ساعة الماضية، تماثل للشفاء 71,380″، ليصل بذلك المجموع الكلي للمتعافين إلى 12,633,384 منذ بداية انتشار الوباء”.