سالفيني يلتقي القاصد الرسولي في لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن حزب الرابطة الإيطالي عن لقاء جرى بين زعيمه ماتّيو سالفيني والقاصد الرسولي في بيروت، المونسنيور سيزار آسيان.

وقالت الحزب في مذكرة الثلاثاء، أنه “كان حاضراً في اللقاء أيضاً، رئيس قسم المشاريع والتنمية الاجتماعية في الممثلية الرسولية ببيروت، أوزفالدو غارسيا”، وإن “المقابلة التي جرت بمكتب أمانة الرابطة في روما، تمحورت حول الوقوف عن الوضع في لبنان مع الاشارة بشكل خاص الى الازمة الإنسانية”.

وأوضح بيان الحزب، أن ماتيو “سالفيني، كرر القول إنه ينوي التوجه في الاشهر المقبلة الى بلاد الأرز”، كما “ضمن تقديم أقصى قدر من الالتزام لدعم الفئات الأكثر ضعفا، بدءا بالنساء والأطفال”، مبيناً أن “النية تكمن في تشجيع المساعدات الملموسة، بدءاً بالأنشطة الصحية، بهدف فتح ممرات إنسانية مخصص لمن يحتاجون إلى رعاية عاجلة، كما ستثير الرابطة هذه القضية في بروكسل”.

وخلص بيان الرابطة مشيراً إلى أن “محادثة اليوم هي الثانية بين سالفيني والمونسنيور آيسان، بعد اللقاء بالفيديو الذي عقد في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي لمناقشة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان”.