مسؤول أمني إيطالي: لا بد من بعض التداعيات لأزمة أوكرانيا على بلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيوميتشينو – أكد مسؤول أمني إيطالي، أن “تحدياً جديداً أصبح ينتظرنا الآن، لأنني أعتقد أن هذه الأزمة الخطيرة للغاية سيكون لها تداعيات على بلدنا”، في إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

متحدثًا في المؤتمر الوطني لنقابة الشرطة (Coisp)، الملتئم في فندق هيلتون بمطار روما الدولي الكائن في فيوميتشينو، الثلاثاء، قال رئيس الشرطة ومدير الأمن العام لامبرتو جانّيني إنه “لا بد أن تكون هناك مشاكل وانعكاسات على الاقتصاد وقطاع العمل”، وأردف: “لقد شهدنا بالفعل احتجاجات على زيادة الطاقة والوقود”، والتي “تمكنا من إحكام السيطرة عليها برباطة جأش وفطنة”.

وأضاف جانّيني، أن “الالتزام الذي أطلبه هو أن يكون هناك وعي بصعوبة اللحظة الراهنة التي يجب علينا أن نجابهها معا”. واختتم بالقول إن “هناك ضماناً من جانبنا بالتزام يومي ومستمر من قبل رجال ونساء الشرطة”.