المفوضية تسمح مؤقتا بمساعدات الدولة للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعطت المفوضية الأوروبية بصورة مؤقتة الضوء الأخضر لحكومات الدول الاعضاء لدعم الشركات والقطاعات الأكثر تضررا من أزمة ارتفاع أسعار الطاقة والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي هذا الصدد، قالت مارغريت فيستاغر، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للمنافسة والشؤون الرقمية “نحتاج إلى تخفيف الوقع الاقتصادي لهذه الحرب ودعم الشركات والقطاعات الأكثر تضررا ونحتاج إلى العمل بطريقة منسقة”.

وأضافت المسؤولة في الجهاز التنفيذي الأوروبي “ستسمح المفوضية للدول الأعضاء باستخدام المرونة التي توفرها قواعد مساعدات الدولة للتعامل مع هذا الوضع غير المسبوق، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة”.