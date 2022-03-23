سفير أوكرانيا لدى روما: سنفعل ما بوسعنا لرحلة للبابا إلى كييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال السفير الأوكراني في إيطاليا، ياروسلاف ميلنيك: “نحن نكنّ تقديراً عالياً لدور الكرسي الرسولي في حل هذه المأساة”، مؤكدا أنه “سنفعل كل ما في وسعنا لتنظيم زيارة” البابا فرنسيس إلى كييف.

وأضاف السفير ميلنيك في تصريحات لنشرة أخبار قناة (سكاي 24) الأربعاء، “لكن الأمر لا يعتمد علينا فقط، فنحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار لضمان سلامة رحلة البابا إلى أوكرانيا”، مشددًا على أنه “بخلاف ذلك سيكون من الصعب جدًا تنظيم زيارة للبابا فرنسيس”.

وفي سياق آخر، أشار الدبلوماسي الأوكراني إلى أنه “وصل حتى الآن حوالي 70 ألف لاجئ إلى إيطاليا من أوكرانيا، 92٪ منهم من النساء والأطفال”. واختتم بالقول: “نحن ممتنون للشعب والحكومة الإيطالية الذين يبذلون قصارى جهدهم للترحيب بهؤلاء الأشخاص، الذين يتلقون حالياً كل ما يحتاجون إليه”.

وتعليقًا على ما قاله المتحدث باسم الكرملين، الذي لم يستبعد استخدام الأسلحة النووية في حال مواجهة “تهديدات لوجود روسيا”، أكد السفير “إنه تهديد حقيقي، ولا يمكننا استبعاد أي شيء”، مبيناً أن الروس “لا يقفون أمام هذه التحديات العالمية”، وذكر بالقصف قرب محطات الطاقة النووية الأوكرانية.

وذكر ميلنيك، أن استخدام هذا النوع من الأسلحة “سيكون خطوة مأساوية، لا لأوكرانيا وحسب، ولكن بالنسبة للعالم كله ولروسيا نفسها”. واختتم مذكراً بأن “الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستعد للتفاوض مع فلاديمير بوتين لإيجاد حل”.