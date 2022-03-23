الاتحاد الأوروبي يدين هجوم بئر السبع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “الإدانة بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في بئر السبع”، وفق بيان صدر الاربعاء باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للتكتل الموحد، جوزيب بوريل.

وأشار البيان إلى أن “هذا هو الهجوم الأكثر دموية في إسرائيل في السنوات الأخيرة”، حيث “لقي أربعة حتفهم وأصيب عدد آخر” في حادثة دهس وطعن من جانب عربي إسرائيلي، حسبما أعلنت مساء أمس السلطات الإسرائيلية

وأعرب بوريل عن “أعمق تعازي الاتحاد الأوروبي لأسر الضحايا”، وقال “إننا نقف إلى جانب إسرائيل في هذه اللحظة المؤلمة ونظل ملتزمين بحزم بمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”.