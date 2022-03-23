مسؤول صحي إيطالي: عهد الكمامات الوقائية لم ينته بعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤول صحي إيطالي، أنه “يكفي النظر إلى ما يحدث في البلدان التي اعتقد الناس فيها أن عمر الكمامات الوقائية قد انتهى”، لفهم أن الوقت لم يحن بعد لخلعها.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الأربعاء، قال مستشار وزير الصحة لحالة طوارئ كوفيد 19، ڤالتر ريتشاردي، إن “الحكومة الإيطالية تتحرك باتباع اتجاه العدوى، وتنظر في الأدلة وتحاول توفير الراحة للمواطنين أينما ومتى أمكن، فضلا عن تطبيق قواعد الفطرة السليمة بشكل أساسي”، لكن “لنكن واضحين، إذا اعتقدنا أن الفيروس قد اختفى وتخلينا عن ممارسات الوقاية الجيدة المتبعة في السنوات الأخيرة، فسنواجه خطرًا كبيراً”.

وأشار ريتشاردي إلى أن “الفيروس لا يزال يُعدّ وباءً. في بعض أجزاء العالم لا يزال خطيرًا جدًا مثل هونغ كونغ وبعض المناطق الصينية. وقد لوحظ على هذه الشاكلة أيضًا في بعض الدول الأوروبية”.

وذكر الأكاديمي أن “في بريطانيا، النمسا، ألمانيا، هولندا والبلدان التي تخلت عن كل الاحتياطات التي اتخذناها خلال الموجات الرهيبة الأولى، أصبح الوضع ثقيلًا مرة أخرى. وربما في غضون أسابيع قليلة، ستواجه فرنسا أيضًا معطيات وبائية عالية مرة أخرى”، لذا “يجب أن نولي اهتمامًا كبيراً، وبشكل خاص للأشخاص غير المطعمين”.

أما من ناحية احتمال مواجهة موجة جديدة؟ فقد أوضح ريتشاردي: “نحن في مرحلة يصعب التكهن فيها. أنا أتحدث فقط استنادا للأدلة العلمية، وهذه اللحظة لا تزال تحت المراقبة. من الصعب البت فيما إذا كنا نتجه نحو موجة خامسة”، لكن “سيعتمد الأمر علينا كثيراً، على السلوكيات التي سنتبناها في الأسابيع القادمة”.

وخلص الخبير الى القول، إنه “لا يمكننا بالتأكيد إحباط كل الجهود المبذولة معتقدين أن الأمر قد انتهى. ما نمر به هو وضع تحسّن بالتأكيد، لكن لم يتم حسمه بعد”، فـ”إذا بدأنا من مشاطرة هذا المبدأ، سيمكننا تجنب تفاقم أمر سيكون مؤسفًا، خاصةً لأنه سيعني أننا لم نتعلم شيئًا”.