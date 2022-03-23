شارل ميشيل: ندعم خيار أوكرانيا الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل دعم طموح أوكرانيا بالانضمام إلى التكتل الأوروبي الموحد.

وقال ميشيل، في خطاب الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي “أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية ونحن ندعم خيار أوكرانيا الأوروبي وحقها في اختيار مصيرها”.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي “قررنا على الفور تعزيز علاقاتنا وتعميق شراكاتنا لدعم أوكرانيا في مسارها الأوروبي”.

كما أعلن ميشيل عن “اقتراح إطلاق صندوق تضامن ومؤتمر دولي للمانحين” للمساعدة في إعادة الإعمار في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه المسألة ستتم معالجتها غدًا في إطار مجموعة السبع والمجلس الأوروبي.