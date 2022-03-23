مسؤول إيطالي: اغلاق مدارس البنات الثانوية يؤكد ظلامية طالبان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الإيطالية، بينيديتو ديلا فيدوفا، تراجع حكومة حركة طالبان في أفغانستان عن إعلانها السابق بفتح المدارس الثانوية للبنات في البلد الاسيوي.

وكتب ديلا فيدوفا الأربعاء في تغريدة على منصة (تويتر): “إن قرار طالبان إغلاق المدارس الثانوية للبنات يؤكد ظلاميتها الكارهة للمرأة التي لا تتزعزع”.

ورأى أن “الحق المتساوي في التعليم ينبغي أن يكون نقطة حاسمة في أي مفاوضات” مع الحكومة الأفغانية.

وكان الحركة قد أعلنت أن قرار تعليق الدارسة بالمراحل المتوسطة والثانوية للبنات سيظل إلى تصميم زي مدرسي يتوافق مع “الشريعة والتقاليد والثقافة الأفغانية”.

وقد أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت أنها “تشارك بنات المدارس الثانوية العامة ونساء أفغانستان الشعور بالإحباط وخيبة الأمل العميقة، عقب منعهن – بعد ستة أشهر من الترقب – من العودة إلى المدرسة اليوم”.

وأكدت باشيليت في بيان صدر في وقت سابق الاربعاء، أن “عدم الالتزام بتعهدات إعادة فتح المدارس لجميع الفتيات في أفغانستان مخيب للآمال ويضرّ بالبلاد”.