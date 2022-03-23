وزير إيطالي: معركة القمة الأوروبية غدا حول تحديد سقف لأسعار الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة الايطالية، جانكارلو جورجيتّي أن القمة الأوروبية ستبحث غدا قضية تحديد سعر أعلى للطاقة في الاتحاد الاوروبي.

وقال في ندوة عن الازمة الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد الإيطالي، “سعر الطاقة ليس ثابتا في جميع أنحاء العالم. اليوم الطاقة تكلف في إيطاليا عشرة أضعاف كلفتها في الولايات المتحدة، وحتى داخل أوروبا فالأسعار تختلف من بلد لآخر”.

وأردف “هذا هو النقاش الذي سيجري قبل كل شيء غدًا لتحديد السقف الأقصى لسعر الطاقة”، مشيرا إلى أن القدرة التنافسية تختلف في كل بلد نظرا لعدم وجود نفس الأسعار.