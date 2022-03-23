غويريني: مساعدة عسكرية لأوكرانيا في سرية كاملة وامتثالا لقرار البرلمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني على أن إرسال المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا يتميز بـ”السرية المطلوبة” للملفات الأمنية التي يغطيها هذا الموضوع.

وأشار، خلال مساءلة الأربعاء أمام مجلس النواب، ردا على استفسار حول مبادرات الحكومة لتنفيذ رقابة صارمة على نقل الإمدادات العسكرية إلى السلطات الحكومية في أوكرانيا، إلى أن كل شيء حدث في جو من “السرية الكاملة وامتثالا للإجراءات التقنية والبرلمانية”، مؤكدا أنه تمت إحاطة اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير) بشأن المواد العسكرية المرسلة لأوكرانيا.

ونفى وزير الدفاع الإيطالي وجود شركات خاصة أو مقاولين، مشيرا إلى أن المواد العسكرية “يتم تسليمها إلى المراكز اللوجستية ومنها لممثلي الحكومة الأوكرانية” لتجنب فرضية وجود وسطاء بين ممثلي البلدين، وفقًا لعملية تضمن أن “المواد لا يمكن أن تقع في أيدٍ أخرى غير تلك الخاصة بالمتلقين النهائيين وفق تعليمات البرلمان الايطالي”.