وزيرة الداخلية الإيطالية: لحظات عزلة لبلادنا من ناحية الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي القول، إن “بلادنا تمر بلحظات عزلة صعبة من ناحية الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بإدارة الهجرة بمنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط”.

وقالت الوزيرة لامورجيزي، في كلمتها خلال الجمعية الوطنية لمناطق الحكم الذاتي الإيطالية (Ali 2022) الخميس، إن “الأزمة الروسية الأوكرانية قد أحدثت نقلة نوعية في النقاش السياسي، وتغيرت الأولويات وكذلك الجو السياسي في أوروبا أيضاً، مع تأكيد مزيد من التضامن والتآزر بين الدول الأعضاء”، فـ”من الواضح أننا نتحدث عن صراع، لكننا نأمل أن يكون موقف التضامن هذا الذي لمسناه يعني حقًا أن المناخ في أوروبا قد تغير”.

وأعربت وزير الداخلية عن “الأمل بمزيد من التعاون من جانب بلدان مجموعة فيشغراد أيضًا (هنغاريا، بولندا، سلوفاكيا والتشيك)، التي التزمت حتى الآن بسلوك غير متعاون”، والتي “لن نتأخر الآن في إبداء تضامننا معها”، بشأن استقبال اللاجئين الاوكرانيين.